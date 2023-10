Depuis le début des attaques menées par le Hamas contre Israël, le bilan des pertes humaines ne cesse de s’alourdir, notamment du côté israélien.

L’offensive surprise du Hamas, qui a débuté un samedi matin, a visé l’État d’Israël par voie terrestre, maritime et aérienne. Cette organisation islamiste, au pouvoir dans la bande de Gaza depuis 2007, a clairement identifié Israël comme son ennemi principal. Le lancement de l’offensive coïncide avec le shabbat, le jour de repos hebdomadaire du calendrier juif.

À ce jour, la guerre a engendré un nombre effroyable de plus de 3000 morts au total, incluant des civils, des soldats israéliens et des combattants palestiniens, rapporte le site Lefigaro.fr. Du côté israélien, le bilan des pertes humaines s’est élevé à 1200 morts, et ce nombre ne cesse de croître.

Israël a récemment annoncé avoir partiellement repris le contrôle de sa frontière avec la bande de Gaza, actuellement sous siège et soumise à des bombardements incessants. Des contre-attaques ont également été lancées par l’armée israélienne en frappant la Syrie et le sud du Liban en réponse à des tirs de roquettes. Comme l’a annoncé l’armée, des dizaines de milliers de soldats ont été déployés dans le sud du pays pour faire face à l’infiltration de combattants.

> A lire aussi : Attaque du Hamas contre Israël : les réactions internationales