Après des mois de tensions, le Hamas a déclenché "une guerre contre l’Etat d’Israël". Une importante opération a été lancée ce samedi depuis la bande de Gaza

Trêve rompue

Ce samedi 7 octobre, la branche armée du Hamas palestinien a rompu une trêve qui avait été globalement respectée depuis la fin d’une guerre de cinq jours entre Israël et la bande de Gaza au mois de mai. Ils ont tiré plusieurs dizaines de roquettes depuis Gaza et ont lancé une offensive de grande envergure sur le territoire israélien. L’armée israélienne a répliqué avec des frappes aériennes et des combats au sol.

Ces violents affrontements ont entraîné la perte de vies humaines. D’après le bilan communiqué par le Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge, et relayé par les médias, 70 décès ont été enregistrés du côté israélien. Les chiffres du ministère de la Santé du Hamas font état de 198 pertes du côté palestinien. Ces bilans peuvent cependant encore augmenter en raison du nombre de personnes hospitalisées dans des états critiques.

Enlèvement de "soldats et de civils israéliens"

Le porte-parole de l’armée israélienne a affirmé que des individus armés du Hamas ont enlevé des "soldats et de civils israéliens" lors de leur incursion sur le territoire israélien. Il ne peut, en revanche, pas encore fournir de chiffres précis concernant le nombre d’otages. Le ministre de la Défense israélien évoque "une guerre contre l’État d’Israël" et le Hamas devra en assumer les conséquences, selon ses dires.

De son côté, la branche armée du Hamas a revendiqué la capture de plusieurs dizaines de soldats et d’officiers israéliens au cours de son offensive inattendue contre Israël. D’après le porte-parole de la branche armée du mouvement islamiste palestinien, ces otages ont été placés dans des "lieux sûrs".



Suivez l’actualité dans le monde sur Linfo.re