France, Etats-Unis, Russie, plusieurs pays dans le monde ont réagi face aux attaques du Hamas contre Israël.

Pertes humaines

Les réactions internationales se multiplient lundi 9 octobre à la suite de l’offensive du Hamas en Israël qui a fait plus de 1 400 morts, selon des bilans provisoires. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis de réduire en "ruine" les caches du Hamas.

Les Nations Unies ont indiqué que plus de 123 000 Palestiniens ont été déplacés à l’intérieur de Gaza à cause des frappes.

Plein soutien de la France

Lundi, Emmanuel Macron a fait part au chef du gouvernement israélien de "sa vive préoccupation au sujet des otages et des blessés", d’après l’Elysée. Durant une nouvelle conversation téléphonique entre les deux dirigeants, le chef de l’Etat français lui a réitéré "le plein soutien de la France à Israël et aux Israéliens, et son attachement à leur sécurité et à leur droit de se défendre". Il a réitéré sa condamnation la plus ferme des attaques terroristes perpétrées par le Hamas, et a présenté ses condoléances pour l’ensemble des victimes.

Les décisions de l’Union européenne

Après les attaques du Hamas, l’Union européenne a suspendu tous les paiements de son aide au développement en faveur des Palestiniens.

Le commissaire européen Oliver Varhelyi a annoncé que l’union a également décidé de réévaluer l’ensemble de ses programmes en cours, qui représentent un total de 691 millions d’euros. "Tous les paiements immédiatement suspendus, tous les projets réexaminés, tous les budgets concernant des projets, y compris pour 2023, reportés jusqu’à nouvel ordre, réévaluation de tout le programme", a-t-il indiqué sur le réseau social X.

Soutien rapide des Etats-Unis

Les Etats-Unis ont également réagi dès dimanche et ont commencé à envoyer de l’aide militaire à Israël avec de nouvelles munitions. Pour marquer un soutien rapide à leur allié historique, ils ont aussi rapproché leur groupe aéronaval en Méditerranée.

Durant un entretien téléphonique, Joe Biden a annoncé à Benjamin Netanyahu qu’"une aide supplémentaire pour les forces armées israéliennes est désormais en route pour Israël et que davantage va suivre dans les prochains jours", selon un communiqué de la Maison Blanche.

Et la Russie et l’Iran

La Russie a de son côté estimé que le risque d’implication de "forces tierces" dans le conflit entre Israël et le Hamas est "élevé", selon son porte-parole Dmitri Peskov. Ce dernier a ainsi appelé à entamer un "processus de négociations, dès que possible", selon les agences russes Ria Novosti et Tass.

Quant à l’Iran, le pays a été l’un des premiers à apporter son soutien à l’offensive du Hamas en disant "soutenir la légitime défense de la nation palestinienne". Certains acteurs occidentaux ont ainsi pointé une possible implication de ce pays dans ces attaques. Téhéran a rejeté lundi ces accusations, réfutant des informations publiées par le Wall Street Journal.

> A lire aussi : Attaque du Hamas contre Israël : François Hollande dénonce les propos de Jean-Luc Mélenchon et ses proches