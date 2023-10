Le Ministère de l’Éducation nationale planche sur plusieurs pistes pour renforcer la lutte contre le harcèlement scolaire. Voici les premières mesures que Gabriel Attal pourrait prendre afin de combattre ce fléau.

Dès sa prise de fonction, Gabriel Attal avait indiqué faire de la lutte contre le harcèlement scolaire son cheval de bataille. Après le suicide de Nicolas, un lycéen de 15 ans, le ministre a réclamé un "électrochoc à tous les niveaux" aux recteurs. D’après les renseignements du Parisien, voici les premières mesures que le gouvernement compte inclure dans le "plan interministériel" contre le harcèlement scolaire. La sortie de ce plan est programmée pour le 27 septembre.

Plus de contrôle sur le respect de la "majorité numérique"

Gabriel Attal voudrait s’attaquer en premier lieu au cyberharcèlement. Le ministre souhaite simplifier les contrôles de "la majorité numérique" des jeunes internautes. Le ministère de l’Éducation nationale, ambitionne de renforcer le respect de la loi Marcangeli qui interdit aux adolescents de moins de 15 ans d’utiliser les réseaux sociaux.

Afin de concrétiser le projet, le ministre compte sur ÉduConnect pour y arriver. Ce portail est destiné au suivi de la scolarité des élèves. Les adolescents se servent de cette plate-forme numérique pour retirer leur Pass Culture.

Les smartphones confisqués

Les autorités envisagent aussi de raffermir les sanctions en cas de cyberharcèlement. Les élèves coupables de cyberharcèlement graves se verront confisquer leur smartphone. Cette mesure sera effective avec une saisine du juge des enfants.

Selon les dires de Gabriel Attal, c’est une règle punitive “pré sentencielles”. « Quand il y a des situations de cyberharcèlement grave et qu’une procédure judiciaire est engagée, le juge des enfants a la possibilité de décider de sanctions “pré sentencielles”, des mesures éducatives très tôt » annonce-t-il.

Un couvre-feu numérique prévu dans les mesures

Un couvre-feu numérique fait partie aussi des mesures envisagées par le ministère. C’est une manière de réduire le temps passé des mineurs sur les réseaux sociaux. Ce règlement sera imposé aux adolescents suspectés d’être des auteurs de cyberharcèlement. Les horaires seront fixés entre 18h et 8h du matin. Le non-respect de cette restriction sera considéré comme une circonstance aggravante et la sanction pourrait prendre plus d’ampleur.

Installer des brigades anti-harcèlement dans les académies

Gabriel Attal compte mettre en place des brigades anti-harcèlement dans les académies. Le membre du gouvernement prévoit de s’inspirer du système "Valeurs de la République" dont les équipes agissent dans les écoles pour s’assurer du respect de la laïcité.

Des employés de l’Éducation nationale ayant reçu une formation pour la lutte contre le harcèlement scolaire, feront partie de ces brigades. Des inspecteurs, psychologues qui ont déjà travaillé sur ce sujet délicat, composeront la structure.