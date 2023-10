Dans le cadre de la lutte contre le harcèlement à l’école, le ministre de l’Éducation nationale veut mettre en place un questionnaire destiné à tous les élèves. Gabriel Attal estime que les représentants des parents d’élèves devraient également recevoir une formation plus approfondie sur les questions de harcèlement.

Renforcement de la lutte contre le harcèlement scolaire

La lutte contre le harcèlement scolaire est une préoccupation croissante des autorités françaises. Cette initiative intervient après l’émotion suscitée par le suicide d’une adolescente Lindsay dans le Pas-de-Calais. Plus récemment, le décès tragique d’un adolescent de 15 ans à Poissy (Yvelines) a remis le sujet au premier plan de l’actualité à l’occasion de la rentrée.

Gabriel Attal propose un questionnaire pour les élèves

Le ministre de l’Éducation nationale a annoncé une idée visant à lutter contre le harcèlement scolaire en France. Il envisage la création d’un questionnaire destiné à tous les élèves pour détecter les "signaux faibles" de harcèlement. Cette démarche permettrait aux élèves de s’autoévaluer quant à leur expérience du harcèlement, selon Gabriel Attal lors d’un débat sur M6 programmé mardi soir et diffusé sur RTL. Ce représentant du gouvernement travaille en étroite collaboration avec des experts pour élaborer le questionnaire.

D’autres propositions

À part ce questionnaire pour les élèves, le ministre voudrait que les représentants des parents d’élèves bénéficient d’une formation plus approfondie sur les questions de harcèlement. Ces personnes jouent un rôle important en tant qu’interlocuteurs pour d’autres parents et familles. M. Attal pense donc que cette formation est indispensable. Il envisage aussi d’introduire une éducation axée sur "l’absence de violence et d’agressivité" dans les relations interpersonnelles, avec l’augmentation des temps consacrés à cet enseignement dès l’école primaire.



