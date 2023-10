« Si on s’énerve contre nos copains, ils ne voudront plus être nos amis. » Pour lutter contre le harcèlement scolaire, un atelier empathie est proposé aux élèves de l’école des camélias à Saint-Denis.

Analyser son ressenti, ses émotions, c’est le but de cet atelier. Une heure pour s’exprimer et tirer les conséquences de leurs émotions sur eux-mêmes et aussi sur les autres.

« Mieux se comprendre, se connaitre, permet d’atténuer les conflits […] et que le harcèlement ne soit plus d’actualité dans les écoles » précise Marie Chassalet, membre de Vivancia.

L’association, en partenariat avec la mairie de Saint-Denis, parcourt les différentes écoles de la ville pour faire comprendre l’empathie aux plus petits.