Au moins 150 otages, composés de soldats, de femmes, d’enfants et de personnes âgées, sont retenus par des membres du Hamas, selon les informations fournies par Raphaël Morav, chargé d’affaires à l’ambassade d’Israël en France, lors d’une interview sur France Info le 8 octobre. Le gouvernement israélien a également confirmé qu’il y avait plus de 100 otages aux mains du Hamas. Après l’attaque rapide de l’organisation terroriste contre Israël, les visages des otages et les vidéos de leurs familles à leur recherche se propagent largement sur les réseaux sociaux.

Une des images les plus partagées montre Yafa Adar, une femme de 85 ans, à bord d’une camionnette entourée de membres du Hamas. À la télévision, des parents éclatent en sanglots, bouleversés par la disparition de leurs enfants après l’attaque terroriste du Hamas lors de la rave party. Pendant le Nova Festival, près du kibboutz de Réïm, à la frontière de la bande de Gaza, une vidéo montrant le kidnapping de Noa Argamani a été diffusée, mais son origine reste inconnue, relève le Huffington Post français. Son papa a confié à la chaîne israélienne Channel 12 que son cœur était brisé après avoir découvert sur les réseaux sociaux la vidéo montrant sa fille et son petit ami se faire enlever en direction de la bande de Gaza.

Shani Louk, une jeune femme détenant la double nationalité allemande et israélienne, a également assisté à la rave party du Nova Festival. Des vidéos la montrent inconsciente à l’arrière d’un camion, dévêtue et inerte, circulant largement sur Twitter. Un Britannique de 26 ans est aussi porté disparu, Jake Marlowe, qui était chargé de la sécurité de cet événement musical depuis deux ans.

Parallèlement à ces témoignages poignants, des carrousels de portraits des disparus sont massivement partagés sur les réseaux sociaux, sans que l’on puisse confirmer l’authenticité de ces disparitions ni les circonstances dans lesquelles elles ont été signalées.

