Dimanche 8 octobre, les États-Unis ont débuté l’acheminement d’une assistance militaire à Israël, incluant de nouvelles munitions, tout en rapprochant leur groupe aéronaval en Méditerranée. Cette réponse rapide témoigne du soutien à leur allié de longue date, qui a été pris au dépourvu par les attaques du Hamas palestinien.

Des Américains sont morts

Suite à un appel téléphonique avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dimanche, le président Joe Biden a confirmé l’acheminement en cours d’une aide supplémentaire pour les forces armées israéliennes, avec d’autres livraisons prévues dans les jours à venir, comme l’a précisé un communiqué de la Maison-Blanche. Par ailleurs, un porte-parole du Conseil de la sécurité nationale américaine a rapporté que plusieurs citoyens américains ont perdu la vie lors de cette offensive, relaient les médias francophones comme TV5Monde.

"Soutien total"

Joe Biden a promis "le soutien total à son gouvernement et au peuple israélien à la suite d’un assaut épouvantable et sans précédent des terroristes du Hamas". Le premier paquet d’aide militaire débutera dès "aujourd’hui et arrivera dans les prochains jours", a souligné le ministre américain de la Défense Lloyd Austin. Il a également donné l’ordre au groupe aéronaval du porte-avions USS Gerald Ford, qui est le plus imposant navire de guerre au monde, de se diriger vers la Méditerranée orientale. Au début du mois d’octobre, le groupe aéronaval se trouvait en mer Ionienne, au sud de l’Adriatique, comme l’a indiqué la marine américaine.

Parallèlement, le déploiement des avions de combat de l’Armée de l’air américaine dans la région a également été renforcé, selon les informations fournies par Lloyd Austin.

