Le conflit entre Israël et le Hamas a entraîné des pertes humaines tragiques des deux côtés.

Le bilan humain de cette offensive palestinienne est alarmant : plus de 1 100 personnes ont perdu la vie jusqu’à présent. D’un côté, plus de 700 Israéliens ont été tués depuis le début de l’attaque, et de l’autre, 413 Palestiniens ont perdu la vie, parmi lesquels 78 enfants et 41 femmes. Selon les autorités locales, plus de 2 300 ont été blessés. Comme le rapporte 20 Minutes, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a tenu à avertir que la guerre pourrait être de longue durée.

Face à cette attaque d’envergure, les forces israéliennes ont intensifié leurs opérations dans le sud d’Israël pour traquer les membres du Hamas, tout en poursuivant leurs frappes aériennes sur la bande de Gaza. De nombreux bâtiments ont été détruits lors de ces attaques.

L’armée israélienne a mobilisé des dizaines de milliers de soldats pour reprendre le contrôle des régions désertiques près de la bande de Gaza, secourir d’éventuels otages israéliens, et évacuer tous les habitants de la région d’ici à lundi matin. Le Hamas a annoncé avoir fait plus de 100 prisonniers.

