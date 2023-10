Un partenariat militaire est en plein développement entre la Russie et la Corée du Nord. Il menace la stabilité de la région le régime international de non-prolifération, selon les Etats-Unis.

Proche de la frontière ukrainienne

La Corée du Nord a livré "plus de mille conteneurs" de matériel militaire et de munitions à la Russie ces dernières semaines. Devant les journalistes, le porte-parole du conseil de sécurité nationale des Etats-Unis, John Kirby, a précisé que ce matériel sera utilisé pour "attaquer des villes ukrainiennes et tuer des civils ukrainiens". Une infographie illustrant, selon lui, le trajet de certains conteneurs, a été publiée. Ils sont transportés depuis un port de la Corée du Nord jusqu’à un dépôt russe proche de la frontière ukrainienne.

Des équipements militaires russes

John Kirby a indiqué qu’en échange de ces matériels, Pyongyang a cherché aussi à se procurer des "équipements militaires russes et des technologies sophistiquées". Il a particulièrement cité des avions, des missiles, des blindés et du matériel servant à la production de missiles balistiques, rapporte 20 Minutes.

Ce partenariat militaire menace la stabilité de la région

Les Etats-Unis ont déjà observé des bateaux russes qui ont déchargé des conteneurs en Corée du Nord, qui pourraient "constituer les premières livraisons d’équipement militaire russe".

Le porte-parole a averti que ce partenariat militaire en plein développement entre les deux pays y compris via des transferts de technologie (…) "menace la stabilité de la région et le régime international de non-prolifération".

