L’armée israélienne a réagi vigoureusement aux attaques massives récentes en lançant une opération pour évacuer les résidents vivant à proximité de la bande de Gaza dans les 24 prochaines heures.

Évacuation rapide des résidents à proximité de Gaza

En réaction aux récents affrontements initiés par le Hamas palestinien, le général Daniel Hagari, porte-parole de l’armée israélienne, a confirmé cette opération : "Notre mission pour les prochaines 24 heures est d’évacuer tous les résidents du pourtour de Gaza." Il a souligné la présence de milliers de soldats engagés dans cette mission. L’objectif est de garantir la sécurité en éliminant toute présence terroriste en Israël.

A lire aussi : Attaque du Hamas contre Israël : renforcement de la sécurité autour des lieux communautaires juifs en France

Affrontements en cours

Selon le général Hagari, des centaines d’activistes ont été tués et plusieurs autres ont été capturés depuis le début de l’offensive du Hamas palestinien contre Israël. Les combats entre les forces israéliennes et les combattants palestiniens infiltrés se poursuivent. Le Hamas a réussi à contourner les barrières sécuritaires autour de Gaza, lançant des attaques contre des positions militaires et des civils. En réponse, Israël a pris des mesures défensives en pilonnant des cibles à Gaza et en rétablissant le contrôle sur certaines zones infiltrées.

Source : Leparisien.fr

Voir notre dossier sur le conflit israélo-palestinien