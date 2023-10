Plusieurs personnalités politiques ont réagi après les attaques du Hamas contre Israël. "Jean-Luc Mélenchon et ses amis auraient dû condamner l’attaque terroriste", a critiqué François Hollande.

Une attaque qui ouvre une guerre

François Hollande s’est exprimé sur le conflit israélo-palestinien au micro de France Inter. Le journal Le Figaro rapporte que l’ancien chef de l’État a condamné une "opération terroriste" menée par le Hamas contre Israël.

"On n’est plus sur des roquettes lancées depuis Gaza. On est sur une opération terroriste qui ouvre une guerre", a-t-il déclaré. Il a ainsi exhorté la communauté internationale à apporter son soutien à Israël et chercher à éviter que la guerre puisse se répandre dans la région.

Le Hamas est un groupe terroriste

L’ancien président français a affirmé que le Hamas n’aurait jamais pu faire cette opération, "jamais, avec ces armes et ces moyens, sans l’avoir préparée depuis longtemps, avec le soutien de l’Iran". Il a par ailleurs tenu à rappeler que le Hamas était un groupe "islamiste terroriste qui veut la suppression, la fin d’Israël, éradiquer ce pays".

Condamner l’attaque terroriste

Ce fut une occasion pour François Hollande d’annoncer l’importance de dire "à nos compatriotes, les juifs de France, que nous sommes à leurs côtés". "Et aux musulmans, qui vivent avec douleur aussi ces événements, que leur cause n’est pas celle du Hamas", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, l’ex-président a pointé du doigt l’ambiguïté de LFI. Selon ses dires, la première chose qu’avaient à faire Jean-Luc Mélenchon et ses proches, c’était de "condamner l’attaque terroriste".

