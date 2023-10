Les punaises de lit sont présentes dans plusieurs endroits en France ces dernières semaines. Cette situation a provoqué le dégoût et la panique des habitants.

Un article publié par le Daily Mail

L’expansion préoccupante des punaises de lit suscite l’inquiétude de la population en France. Plusieurs médias étrangers ont rapporté que le dégoût et la psychose sur ces insectes a gagné tout le pays alors que leur présence a été signalée dans de nombreux endroits.

Entre autres, le journal L’Express cite les cinémas, le TGV, le métro parisien ou la zone d’attente de l’aéroport de Roissy. "Des vidéos montrent des créatures suceuses de sang rampant sur les sièges des trains et des bus parisiens", a précisé le Daily Mail dans un article publié sur son site.

La presse espagnole et britannique

Face à cette situation, le gouvernement français a annoncé une réunion avec les opérateurs de transport la semaine prochaine. Jeudi, Anne Hidalgo la maire de Paris a réclamé un "plan d’action", en s’alarmant d’une "recrudescence importante de ce parasite".

Le quotidien espagnol La Vanguardia a de son côté indiqué que depuis des années, le cauchemar de Paris est la prolifération des rats. "Aujourd’hui, l’invasion des punaises de lit suscite l’inquiétude dans la capitale française", a-t-il souligné. "Une vague de panique et de dégoût s’est propagée à travers le pays", a aussi constaté le journal britannique The Guardian.

Selon un récent rapport de l’Anses, les punaises de lit ont coûté 230 millions d’euros par an aux ménages français entre 2017 et 2022.

