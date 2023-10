Les usagers ont signalé ce problème sur les réseaux sociaux, incitant le ministre des Transports, Clément Beaune, à convoquer une réunion d’urgence.

Face à la propagation de punaises de lit dans les rames de trains et de métros en France, le ministre des Transports, Clément Beaune, a réagi rapidement en annonçant qu’il réunirait les opérateurs de transport dans la semaine à venir. L’objectif de cette réunion, dont la date n’a pas encore été précisée, est d’informer sur les actions "engagées et agir davantage au service des voyageurs." La mairie de Paris a également appelé le gouvernement à agir rapidement contre ce fléau. Selon les informations rapportées par Le Figaro, des internautes ont récemment signalé la présence de punaises de lit dans plusieurs trains de la SNCF et dans le métro parisien.

Stéphane Bras, porte-parole de la Chambre syndicale de la dératisation, de la désinfection et de la désinsectisation (CS3D), a confirmé qu’il s’agissait bien de punaises de lit. Selon lui, la présence de ces nuisibles est un problème qui touche de nombreux secteurs de la société, y compris les transports en commun. De son côté, la SNCF a réagi en indiquant avoir reçu quelques signalements de la présence d’insectes dans certains trains. L’entreprise public affirme prendre la situation très au sérieux et applique un protocole strict dès qu’un signalement est fait.

Bien que la RATP nie la présence avérée de punaises de lit dans les transports en commun, les professionnels du secteur insistent sur la nécessité d’une meilleure communication et de mesures préventives pour contrôler la recrudescence de ces parasites.