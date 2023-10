En France, depuis les années 1990, les punaises de lit connaissent une augmentation alarmante de leur présence, dépassant les limites des matelas et du linge de lit pour envahir d’autres espaces.

Dans les trains, au cinéma, à l’hôpital…

Au cours des récentes semaines, les cas de punaises de lit observées dans des espaces publics se sont multipliés. Le dernier incident en date remonte au vendredi 23 septembre, lorsqu’une utilisatrice de la plateforme X (anciennement Twitter) a attiré l’attention de la SNCF sur une possible infestation de punaises dans un train Ouigo reliant l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle à la gare de Lille-Flandres.

La passagère a raconté auprès de BFMTV : "10 ou 15 minutes avant l’arrivée à Lille-Flandres, je remarque une petite bestiole qui se promenait un petit peu sur le siège. Je me posais la question si ce n’était pas une punaise de lit. J’ai filmé et envoyé à deux amis qui m’ont bien confirmé". Par ailleurs, mardi 19 septembre. Une internaute a publié deux clichés d’un insecte sur les sièges d’un train parti de la gare de l’Est à Paris : "Seraient-ce des punaises de lit dans vos trains ?????".

Il y a quelques semaines, le cinéma UGC de Bercy Village a également été mis en cause suite au témoignage de Nawal, une habituée de cet établissement parisien. Elle a raconté avoir été piquée par des punaises de lit pendant une séance. Dans Le Parisien, elle a appuyé que des employés du cinéma lui ont dit que "les salles sont infestées de nuisibles" et que "plusieurs signalements" sont déjà arrivés aux oreilles des responsables de l’établissement.

Le phénomène des punaises de lit s’étend aux hôpitaux et aux services d’urgence. En septembre, les urgences de Boulogne-sur-Mer ont fermé pendant 24 heures pour une désinfection en raison d’une infestation. Plus tôt, l’hôpital Édouard Herriot à Lyon a également été touché.

Mais pourquoi ?

Dans une interview avec BFMTV, Ivan Rimbaud, administrateur de la Chambre Syndicale Dératisation Désinfection Désinsectisation, suggère que la propagation des punaises de lit pourrait être attribuée à l’usage incorrect de produits chimiques par le grand public. Selon lui notamment : "on a de la résistance avec les produits qui sont homologués aujourd’hui au niveau européen. Le problème, c’est qu’il y a des mauvais traitements, des mauvais usages du fait des particuliers qui ont utilisé des produits pas adaptés et qui ont favorisé la résistance des punaises de lit". Le souci est "plus compliqué à régler aujourd’hui puisqu’il y a ce risque de résistance-là".

