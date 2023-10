Craig Tiley, directeur du tournoi australien, a annoncé la bonne nouvelle. Le champion espagnol compte bien participer à l’Open d’Australie en 2024.

Rafael Nadal vient de reprendre l’entraînement sur sa terre natale, l’île de Majorque.

Plombé par une vilaine blessure, Nadal descend à la 240ème place

La légende du tennis se fixe l’objectif de revenir dans la compétition en participant à l’Open d’Australie en 2024. Âgé de 37 ans, le roi de la terre battue ne pense pas du tout à la retraite malgré ses problèmes de santé. Il sort tout juste d’une longue période de convalescence suite à une blessure à la hanche. Le Majorquin a dû passer par la table d’opération. Après son absence dans les tournois, l’ancien numéro 1 mondial est tombé à la 240 ème place du classement ATP.

Très combatif, Rafael Nadal compte bien remonter la pente et se lance le défi de prendre part à cette compétition australienne.

Le directeur de l’Open d’Australie reste confiant

Craig Tiley reste très confiant pour la présence du tennisman espagnol. Invité dans le programme d’une télévision australienne, The Today Show, le directeur de l’Open d’Australie, estime que "s’il reste en bonne santé, jusqu’à présent, les signes sont très bons". Mr Tiley a continué sa déclaration en évoquant l’affection que portent les fans de tennis australien à l’Espagnol : "il est très apprécié par tout le monde, c’est assez excitant de le voir frapper et se sentir vraiment bien".

Le roi de Roland Garros avec ses 14 titres a dû se retirer des courts en mai dernier après des douleurs à la hanche qui a débuté après l’Open d’Australie. Dans un entretien donné à la Movistar en septembre dernier, Rafael Nadal avait laissé entendre qu’il était "possible que 2024 soit sa dernière année", la fierté de Majorque était dans l’impossibilité de le confirmer à 100%. Il a également livré des doutes sur sa capacité de remporter Roland Garros ou l’Open d’Australie à cause de ses soucis de santé et de son âge.