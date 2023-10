Avec son âge et ses problèmes physiques, le tennisman espagnol Rafael Nadal envisage de mettre fin à sa carrière l’an prochain.

"J’ai dit qu’il était possible que 2024 soit ma dernière année"

Dans une récente entrevue accordée à Movistar+, Rafael Nadal a laissé entendre qu’il se peut que 2024 soit l’année de sa retraite du tennis professionnel. Malgré ses 37 ans, la légende espagnole du tennis, qui a subi deux opérations pour soigner sa blessure à la hanche après huit mois d’absence, se montre toutefois impatient de revenir sur le court et de retrouver sa compétitivité. "J’ai dit qu’il était possible que 2024 soit ma dernière année, je le maintiens, mais je ne peux pas le confirmer à 100 % parce que je ne le sais pas", a-t-il déclaré sur les propos repris par 20 Minutes. Il a également précisé que son objectif n’était pas de revenir pour remporter des tournois majeurs comme Roland-Garros ou l’Open d’Australie, reconnaissant les défis que représente sa situation en raison de son âge et de ses problèmes physiques.

Ce qu’il pense de Novak Djokovic

Blessé à la hanche, Nadal avait déjà renoncé, le 18 mai dernier, à participer à Roland-Garros, un tournoi qu’il avait remporté à quatorze reprises. À cette occasion, il avait déjà suggéré que "l’année prochaine" pourrait être probablement sa dernière saison. Rafael Nadal a également révélé qu’il avait récemment subi des interventions chirurgicales au psoas et à la hanche. Malgré son désir d’être le joueur avec le plus grand nombre de Grands Chelems, il ne se laisse pas frustrer par le fait que Novak Djokovic, qui compte actuellement 24 titres du Grand Chelem, pourrait éventuellement le surpasser. Il estime que Djokovic vit cette quête de manière plus intense que lui et que la frustration serait plus grande pour le Serbe s’il échouait.

En ce qui concerne Carlos Alcaraz, considéré par beaucoup comme son successeur, Nadal a salué son potentiel en disant qu’il avait le talent pour tout réussir. Cependant, il a conseillé au jeune joueur de continuer à s’améliorer pour atteindre son plein potentiel.

