Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France de Football, a analysé la victoire de sa troupe contre l’Écosse (4-1) le mardi 17 octobre, en amical.

"Un très bon rassemblement"

À l’issue de la trêve internationale d’octobre, l’équipe de France a dominé l’Écosse en match amical mardi 17 octobre, au stade Pierre-Mauroy à Lille, avec un score final de 4-1. Deux buts de la tête, ainsi qu’un penalty obtenu, ont été particulièrement remarquables dans cette victoire. La performance exceptionnelle de Benjamin Pavard (16’-24’) a été un facteur clé dans ce succès. De plus, Kylian Mbappé (41’) et Kingsley Coman (70’) ont également contribué en inscrivant chacun un but au cours de cette rencontre. L’Écosse, elle, avait pourtant ouvert le score dès la 11’ minute de jeu, sur un but de Billy Gilmour.

"C’est un très bon rassemblement", se félicite Didier Deschamps, selon lui, la rencontre la plus importante était vendredi contre les Pays-Bas (1-2), mais "d’avoir pu dégager autant d’envie et de qualité ce soir (4-1 contre l’Écosse), c’est une très bonne chose". Dans des propos retranscrits notamment par le Figaro, le technicien continue : "on a mis quatre buts, on a cette capacité-là, même face à un adversaire qui sait défendre. C’est une grosse satisfaction". ’D.D’ estime qu’il s’agit d’un "très bon stage, avec la possibilité de répartir le temps de jeu, mais en gardant une exigence toujours élevée". Et que c’est "important pour l’ensemble du reste du groupe".

> À lire aussi : Vidéo — Ce magnifique but de Kylian Mbappé à l’entrainement de l’équipe de France

Le cas Benjamin Pavard

Didier Deschamps a analysé le rôle de Benjamin Pavard en déclarant que ce dernier marquait "des buts importants", même si ce n’était pas sa fonction habituelle. Il a également souligné que cette contribution ajoutait de la valeur à son jeu en tant que défenseur. Le coach a précisé que son poulain se montrait efficace dans un rôle mieux adapté à ses compétences.

L’entraîneur a rappelé qu’en début de stage, il avait discuté avec le joueur, lui indiquant que lorsqu’il ne se sentait pas en confiance en tant que latéral, il jouerait dans la défense centrale. Deschamps a noté que Pavard était à l’aise dans ce rôle, notamment lors du match de mardi, où il a terminé en tant que capitaine, ce qui a constitué une soirée mémorable pour lui. Cependant, il a également informé le footballeur de la concurrence importante dans l’axe, tout en soulignant que cela ne minimisait en rien ses performances de la soirée.

> Toute l’actualité sportive sur LINFO.re