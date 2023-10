Les Bleus se rendent à Amsterdam ce vendredi 13 octobre pour affronter les Pays-Bas. En cas de victoire, ils valideront leur qualification pour l’Euro 2024.

Même un nul pourrait suffire, si...

Les Tricolores sont à un pas de la qualification pour l’Euro 2024. Ce vendredi, l’équipe de France se rend à Amsterdam pour affronter les Pays-Bas, et tout semble indiquer qu’ils sécuriseront leur place dans cette compétition prévue en Allemagne du 14 juin au 14 juillet. Les hommes de Didier Deschamps ont brillé jusqu’à présent dans leur groupe B, avec cinq victoires en cinq matchs et sans encaisser le moindre but.

Ils se trouvent à seulement trois points de la phase finale. Même un match nul peut leur suffire si, en parallèle, la Grèce (actuellement 3e) subit une défaite en Irlande, note France Bleu. La France peut aborder cette rencontre avec confiance, d’autant plus qu’elle avait étrillé les Pays-Bas (4-0) lors de leur précédente confrontation au Stade de France. À noter aussi que les ’Oranje’ sont handicapés par de nombreuses absences.

Finir premier

En obtenant cette qualification précoce, Didier Deschamps pourrait profiter d’une fin d’année tranquille avec la validation de ses décisions. Le technicien a réussi à remobiliser son équipe après la défaite en finale de la Coupe du Monde contre l’Argentine et le départ à la retraite de plusieurs joueurs-clés.

"On a un match avec beaucoup d’enjeu, les trois points, la qualification. Et l’objectif ce n’est pas uniquement d’être qualifié mais de finir premier, de gagner tous nos matches et de ne pas prendre de buts", a affirmé le défenseur Ibrahima Konaté.

Match à suivre ce vendredi sur Antenne Réunion à partir de 22h35.

