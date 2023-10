Menée au score à la pause, la Lazio a été sauvée à la dernière minute grâce à un but de son gardien qui a sauvé son équipe en Ligue des champions.

Match dominé par la Lazio

Le match de Ligue des champions entre la Lazio Rome et l’Atlético Madrid a connu un scénario incroyable à la 95e minute. Alors que la Lazio semblait se diriger vers une défaite contre l’Atlético Madrid à l’Olimpico, le club italien a été sauvé par son propre gardien de but, Ivan Provedel. À la toute dernière seconde du temps additionnel, le goal a marqué un but spectaculaire pour égaliser le score à 1-1. Le match avait débuté avec l’Atlético menant au score grâce à un but de Pablo Barrios en première période. Cependant, la Lazio a dominé la majeure partie du match et a cherché à revenir au score. Le gardien de l’Atlético, Jan Oblak, avait réalisé plusieurs arrêts cruciaux pour maintenir son équipe en tête, rapporte Eurosport.

Un scénario inattendu

A la dernière seconde du match, lors d’un coup de pied de coin, Ivan Provedel est monté aux avant-postes pour participer à l’attaque de la Lazio. Il a réussi à placer sa tête sur le ballon et à le faire passer dans le but de l’Atlético, marquant ainsi le but de l’égalisation. Ce but de Provedel est particulièrement remarquable, car il s’agit d’un gardien de but marquant en Ligue des champions, un exploit assez rare. Le dernier gardien à avoir marqué en Ligue des champions avant lui était Vincent Enyeama en 2010. Ce scénario inattendu a permis à la Lazio de décrocher un match nul contre l’Atlético Madrid et de partager les points lors de cette première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Voir notre rubrique football