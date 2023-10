Afin de s’adapter au mieux au football brésilien, le numéro 10 réunionnais va apprendre la langue portugaise pour pratiquer le Joga Bonito !

"Il s’adapte au football brésilien, j’espère qu’il continuera comme ça", déclare Ramón Díaz l’entraineur de Vasco da Gama. ravi des débuts du Français comme titulaire.

Après plus d’un mois dans le club de la côte est, Dimitri Payet a disputé quatre matchs. On voit le Réunionnais devenir de plus en plus à l’aise au club, et d’une manière plus communicative, malgré la barrière de la langue. La star internationale de 36 ans travaille pour s’intégrer à Vasco et va bientôt commencer à suivre des cours de portugais.

Même s’il peut s’appuyer sur ses coéquipiers comme Léo Jardim et Robson Bambu, qui ont joué en France et comprennent la langue de Molière.

En conférence de presse, l’entraineur a hautement salué l’engagement de son numéro 10 : « Il s’adapte au football brésilien, qui est rapide et dynamique. Cela s’est vu dans la passe qu’il a faite à Rossi qui l’a laissé pratiquement à l’intérieur du but. Il va continuer à grandir, il se porte bien et c’est pourquoi il est un joueur important comme tout le monde. Il travaille beaucoup sur son physique, sur le plan tactique, il comprend le football brésilien. J’espère que cela continuera ainsi" a-t-il conclu.