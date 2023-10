Le club parisien a annoncé dans un communiqué son intention de renforcer davantage ses initiatives préventives dans la lutte contre l’homophobie.

"Les Marseillais c’est des p****"

Le jour suivant le match contre Marseille (4-0), marqué par des chants homophobes, le Paris Saint-Germain a déclaré dans un communiqué consulté par le journal Le Parisien que le club "condamne toutes les formes de discrimination, notamment l’homophobie, et tient à rappeler qu’elles n’ont leur place ni dans les stades, ni dans la société". "Les Marseillais c’est des p****, des fils de p****, des e******", scandaient notamment des ’supporters’.

"Le Paris Saint-Germain travaille depuis de nombreuses années avec des associations de référence dans la lutte contre toutes les discriminations, telles que SOS Homophobie, qui fait de la prévention au sein des centres de formation et de préformation, Sportitude, SOS Racisme et la Licra auprès du club et des supporters", continue le communiqué.

Consternations

Olivier Klein, le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH), a fait part de sa consternation face à ces chants en indiquant qu’avec la DILCRAH, ils envisageraient de saisir le PSG et la Ligue de football professionnel afin que des sanctions soient prises. Ils ont également mentionné la possibilité d’examiner les recours juridiques disponibles.

Suite à ces événements, Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports et des Jeux olympiques, a exhorté le PSG à déposer une plainte afin d’identifier les responsables et de les poursuivre en justice, avec pour objectif de les exclure des enceintes sportives.

