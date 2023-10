Jeudi 21 septembre, plusieurs écoles à Mayotte ont été contraintes de suspendre leurs activités en raison de l’incapacité à fournir de l’eau potable aux élèves, a indiqué le rectorat du département français, qui fait face à une crise de l’eau de plus en plus préoccupante.

Manque de pluie

D’après les informations fournies par l’Agence régionale de santé (ARS), des examens ont révélé que la qualité de l’eau était non conforme et considérée comme inapte à la consommation dans les communes de Petite-Terre et aux abords de Mamoudzou. Le département français le plus défavorisé connaît actuellement la sécheresse la plus sévère depuis 1997, étant donné que son approvisionnement en eau repose fortement sur les précipitations.

La pénurie de pluie est exacerbée par l’insuffisance d’infrastructures et de financements dans cette région, qui fait face à une pression migratoire significative en provenance notamment des Comores voisines. Cette immigration clandestine alimente une croissance démographique annuelle de 4%, notent les médias français comme BFMTV.

"Cette alerte nous inquiète…"

Les autorités ont pris la décision de suspendre les activités dans les écoles où il devenait impossible de garantir un approvisionnement en eau potable pour les élèves. "Nous avons fermé les collèges et les lycées à la mi-journée", a fait le recteur de l’académie de Mayotte, Jacques Mikulovic, citant au moins cinq collèges et deux lycées. "Cette alerte nous inquiète, c’est la deuxième sur le territoire. Nous avons mis en place un comité de suivi pour informer le personnel de la situation mais nous espérons un retour à la normale très rapidement", a-t-il continué.

"Nous allons nous équiper de matériel, venu de métropole, pour distribuer de l’eau potable aux élèves", a aussi expliqué le recteur. Il prévoit par ailleurs l’instauration d’une rotation des élèves pour alléger la surpopulation dans les établissements.

