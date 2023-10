Mercredi 20 septembre, un navire a accosté à Mayotte, transportant à son bord 600 000 litres d’eau en bouteilles destinés à être distribués aux habitants les plus vulnérables du département.

Mayotte fait face à une grave crise de l’eau, accentuée par une sécheresse sévère.

Environ 50 000 personnes vulnérables

Le préfet de Mayotte, Thierry Suquet, qui était présent au port de Longoni, situé dans la commune de Koungou, au nord de Grande-Terre, a déclaré : "Nous avons identifié environ 50 000 personnes vulnérables parmi les quelque 310 000 habitants de cet archipel français de l’océan Indien, confronté à une pénurie d’eau alarmante". Mayotte, le département le plus pauvre de France, connaît sa plus grave sécheresse depuis 1997, principalement alimentée en eau par les précipitations.

Les deux réservoirs collinaires presque à sec

La situation est aggravée par un manque d’infrastructures et d’investissements, alors que le territoire connaît une croissance démographique de 4 % par an, en raison notamment de l’immigration clandestine en provenance des Comores voisines. Les deux réservoirs collinaires, qui assurent normalement 80 % de l’approvisionnement en eau, sont presque à sec. Lorsque leur vidange sera complète, prévue pour courant octobre, Mayotte ne pourra compter que sur les eaux souterraines et sur la production de son usine de dessalement.

Un second navire courant octobre

Pour répondre aux besoins en eau potable des populations les plus vulnérables, l’État a affrété gratuitement un porte-conteneurs du groupe CMA-CGM, parti de l’île de La Réunion dans la nuit de vendredi à samedi. Parmi les groupes vulnérables identifiés par la préfecture, on compte les nourrissons, les personnes handicapées, les personnes âgées de plus de 65 ans ou atteintes de maladies chroniques, ainsi que les femmes enceintes. Le préfet a précisé que les adultes recevront une allocation quotidienne de deux litres d’eau, tandis que les nourrissons auront droit à un litre. De plus, d’autres navires devraient arriver prochainement.

Un second navire est prévu pour le courant d’octobre, avec une cargaison de 1,2 million de litres d’eau destinés aux mêmes groupes vulnérables. La manutention et la distribution de ces bouteilles seront assurées par des militaires de la Légion étrangère. Ces opérations devront se poursuivre "dans les deux mois à venir, en attendant la saison des pluies", a souligné le préfet.