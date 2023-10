Suite à la pénurie d’eau potable qui touche Mayotte, le gouvernement a annoncé affréter un bateau contenant 600 000 litres d’eau potable.

Voici le communiqué du gouvernement :

Comme l’a annoncé parmi d’autres mesures urgentes, M. Philippe VIGIER, ministre délégué chargé des Outre-mer, en lien étroit avec M. Gérald DARMANIN, ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, lors de sa visite officielle à Mayotte le 2 septembre dernier, l’État a affrété un premier bateau depuis La Réunion avec 600.000 litres d’eau potable à la demande du Président de la République et de la Première ministre.

Cette eau été conditionnée dans des conteneurs chargés à bord d’un navire du Groupe CMA CGM qui a quitté le port de La Réunion cette nuit, et devrait arriver le 20 septembre à Mayotte. Le Groupe CMA CGM assure une partie du transport à titre gracieux avec le soutien de la Fondation CMA CGM.

L’eau sera ensuite acheminée depuis le port de Longoni et distribuée dans les communes avec le soutien de l’armée.

Cette eau sera distribuée aux publics les plus fragiles : nourrissons, femmes enceintes, personnes en situation de handicap ou touchées d’affections de longue durée et habitants de plus de 65 ans, conformément à l’engagement pris par M. Philippe VIGIER, ministre délégué chargé des Outre-mer.