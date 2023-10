À l’approche de l’élection présidentielle à Madagascar, la scène politique dans la Grande Ile attire de plus en plus l’attention des observateurs. Le député français Philippe Fait a interpellé le Quai d’Orsay par rapport à la situation sur le territoire.

Des inquiétudes concernant la situation politique à Madagascar

Le député français Philippe Fait a interpellé la ministre française de l’Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, au sujet de la situation politique à Madagascar, surtout à l’approche de l’élection présidentielle. Dans une question écrite datée du 29 août, adressée à l’Assemblée nationale française, il a partagé ses préoccupations quant à l’impact potentiel de l’évolution politique sur la stabilité de la Grande Ile, rapporte Midi Madagasikara.

"La période électorale en cours... requiert une vigilance particulière"

L’élu estime que la période électorale en cours nécessite "une vigilance particulière de la part de la communauté internationale, y compris la France". Il a exprimé son inquiétude concernant les acteurs économiques et industriels du secteur de la vanille et l’impact de possibles perturbations politiques sur ce domaine. Ce dernier constitue pourtant une part importante de l’économie locale. "Dans un contexte électoral instable", Philippe Fait demande des informations sur les mesures prises pour soutenir durablement "les acteurs économiques et industriels de ce secteur".