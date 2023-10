À Andasibe Moramanga (sud-est de la région d’Alaotra-Mangoro), un jeune âgé de 14 ans a perdu la vie de manière accidentelle lors d’un incident qui impliquait l’utilisation d’un fusil fabriqué de façon artisanale. Les faits ont eu lieu le vendredi 6 octobre en début d’après-midi.

Un accident

Le garçon était en compagnie d’un ami à l’intérieur d’une résidence de la région. Les deux jeunes ont mis la main sur un fusil de confection artisanale et ont commencé à manipuler cette arme à feu, qui présentait un danger potentiellement mortel, rapporte Midi-Madagasikara. L’un des adolescents a malencontreusement appuyé sur la gâchette, provoquant ainsi un tir accidentel. Le projectile a touché la victime à l’abdomen, et son ami a également subi des blessures.

Les voisins ont été alertés par le bruit du coup de feu et ont accouru sur les lieux pour tenter de comprendre la situation. Ils ont découvert les deux jeunes garçons blessés et ont immédiatement organisé leur transfert à l’hôpital le plus proche. Cependant, malgré les soins médicaux apportés, le jeune de 14 ans a perdu la vie des suites de ses blessures. Les autorités locales ainsi que les gendarmes sont intervenus sur les lieux pour procéder à une enquête, et ils ont confirmé qu’il s’agissait effectivement d’un accident.

> À lire aussi : Maroantsetra (Madagascar) : ivre, il brûle son bébé de 5 mois

Inquiétudes

Le corps de l’adolescent a ensuite été remis à sa famille pour les cérémonies funéraires. Par ailleurs, cet incident tragique a soulevé des préoccupations quant à cette découverte du fusil de fabrication artisanale dans une résidence privée où les deux adolescents ont eu accès à l’arme. Une enquête a été initiée pour élucider l’origine de cette arme à feu improvisée et pour identifier son propriétaire.

> Toute l’actualité à Madagascar sur LINFO.re