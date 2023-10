Durant son déplacement en Russie, Kim Jong-Un a reçu des cadeaux exceptionnels de la part de Vladimir Poutine.

Le président russe a accueilli son homologue nord-coréen sur son sol. Lors de cette visite officielle, les deux chefs ont effectué à des échanges de présents, des plus inattendus.

Fusil et gant, des cadeaux qui sortent de l’ordinaire

Visiblement, le courant est passé entre les deux hommes, preuve en est, Vladimir Poutine a répondu positivement à l’invitation de Kim Jong-Un pour une visite prochaine en Corée du Nord. Ils ont marqué cette bonne entente avec des cadeaux originaux.

L’un comme l’autre a offert un fusil fabriqué dans les deux pays. Le président de la Russie a donné un gant au dirigeant suprême de la Corée du Nord. Ce n’est pas juste un accessoire, cet article a une portée bien spéciale et pour cause, il a voyagé dans l’espace. Le porte-parole du Kremlin a donné plus de détails aux médias sur cet échange de cadeaux. « Vladimir Poutine a offert à Kim un gant provenant d’une combinaison spatiale, qui a voyagé plusieurs fois dans l’espace. Il a (aussi) offert à Kim une carabine de production russe de la plus haute qualité. En retour, il a également reçu une carabine fabriquée en Corée du Nord », souligne Dmitri Peskov.

Un message à l’Occident ?

Ces gestes détiennent un poids particulier dans le contexte actuel. Les États-Unis suspectent la Russie de chercher une collaboration avec Pyongyang pour la livraison d’armes. Si on se réfère au communiqué des autorités russes, le courant est bien passé entre eux. « Kim a invité Poutine à se rendre en RPDC. Poutine a accepté cette invitation avec plaisir », a déclaré Dmitri Peskov. Le séjour de Kim Jong-Un en territoire russe « se poursuit encore quelques jours », selon les déclarations officielles.

Le numéro 1 de la Corée du Nord se déplacera à Komsomolsk-sur-l’Amour pour découvrir des usines fabriquant des matériels aéronautiques « civiles et militaires ». Ensuite, il ira à Vladivostok, le lieu où se trouve la Flotte russe du Pacifique.