Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, a rencontré son homologue russe, Vladimir Poutine, et a exprimé son soutien à la Russie dans ce qu’il décrit comme une "lutte sacrée".

Soutien de Kim Jong-un à la Russie

Kim Jong-un a effectué ce voyage en Russie, son premier à l’étranger depuis le début de la pandémie de Covid-19. Le dirigeant nord-coréen est accompagné de hauts responsables militaires et de cadres du secteur de la technologie spatiale et de la production d’armes, selon les médias officiels. Lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine, le dirigeant nord-coréen a fait part de la confiance de la Corée du Nord dans la capacité de l’armée et du peuple russes à remporter une "grande victoire" dans une lutte qu’il qualifie de "sacrée". Comme le rapporte 20minutes.fr, il a également évoqué la nécessité de punir le "rassemblement du mal", un groupe qui selon lui, aspirant à l’hégémonie et nourrit une illusion expansionniste.

Possibilité d’accords dans le domaine de l’armement

Selon les informations de l’agence de presse russes, rapportées par le site Bfmtv.com, la réunion entre les deux dirigeants a eu lieu au cosmodrome de Vostotchny, situé dans l’est de la Russie. Toujours d’après cette même source, Vladimir Poutine a annoncé que la Russie aiderait la Corée du Nord à construire des satellites.

La rencontre entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine pourrait également porter sur des accords liés à l’armement, selon des experts. Vladimir Poutine aurait manifesté un intérêt pour l’acquisition d’obus et de missiles antichars.