Lors de leur rencontre à Vostotchny, dans l’est de la Russie, mercredi 13 septembre, Vladimir Poutine et Kim Jong Un se sont entretenus pendant environ deux heures. À l’issue de leurs échanges, le dirigeant nord-coréen a invité le chef du Kremlin à visiter son pays. Celui-ci "a accepté avec plaisir", selon l’agence de presse KCNA,

"Des perspectives" de coopération militaire entre la Corée du Nord et la Russie

Mercredi 13 septembre, le dirigeant nord-coréen, Kim Jong Un, a rencontré Vladimir Poutine au cosmodrome de Vostotchny, lors d’une visite exceptionnelle en Russie. Le chef du Kremlin a affirmé voir "des perspectives" de coopération militaire avec la Corée du Nord, malgré les sanctions internationales visant Pyongyang à cause de ses programmes nucléaires et de ses missiles en développement.

"Kim Jong Un a invité avec courtoisie Poutine à visiter la RPDC" et le président russe a "accepté avec plaisir"

À l’issue de leur rencontre, le leader de la Corée du Nord a invité Vladimir Poutine à venir visiter son pays. "Kim Jong Un a invité avec courtoisie Poutine à visiter la RPDC (République populaire démocratique de Corée, NDLR) quand cela lui conviendra", rapporte l’agence de presse officielle nord-coréenne, KCNA. Le président russe aurait "accepté avec plaisir l’invitation et réaffirmé son invariable volonté de continuer à faire avancer l’histoire et la tradition de l’amitié Russie-RPDC".

Vers une relation stable et portée vers l’avenir

Kim Jong Un a partagé avec le président russe son optimisme quant au futur des relations entre leurs nations lors de leur récente rencontre. Il s’est dit déterminé à promouvoir une relation stable et portée vers l’avenir durant les cent prochaines années. Leurs discussions portaient aussi sur le renforcement de la coopération stratégique et tactique pour faire face aux "menaces militaires, aux provocations et à la tyrannie des impérialistes".



