Vladimir Poutine a notamment cité la ville d’Avdiïvka (est de l’Ukraine), cible d’un assaut d’ampleur des troupes russes depuis plusieurs jours. "L’armée russe améliore ses positions", a-t-il annoncé.

Défense active menée par son armée

Le président russe Vladimir Poutine s’est exprimé de la guerre en Ukraine dans une interview à la télévision russe. Selon lui, l’armée russe "améliore ses positions sur le front en Ukraine, y compris autour de la ville d’Avdiïvka (est)". A noter que cette localité est la cible d’un assaut d’ampleur des troupes russes depuis plusieurs jours, rapporte Le Figaro.

"Nos troupes améliorent leur position dans la quasi-totalité de cet espace, un espace assez vaste", a déclaré le numéro un russe. Il a indiqué que cela concerne "les zones de Koupiansk, Zaporijjia et Avdiïvka", tout en se félicitant de cette stratégie de "défense active" menée par son armée.

La situation est très tendue

Ces déclarations de Vladimir Poutine interviennent au moment où son armée est déterminée à prendre en tenaille cette ville, située à moins de 15 km au nord de Donetsk.

Le maire de la ville d’Avdiïvka a affirmé samedi que la situation y était "très tendue".

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de son côté assuré jeudi 12 octobre que son armée "tenait bon" et résistait à l’assaut des soldats de Moscou. Le premier responsable de la ville a précisé que plus de 1 600 civils demeurent à Avdiïvka et les évacuations y sont difficiles du fait des constants bombardements.

