Des frappes russes ont coûté la vie à au moins neuf civils en Ukraine, faisant six victimes à Koupiansk, deux à Kherson et une à Lviv.

Les civils continuent de payer un lourd tribut en Ukraine, où neuf d’entre eux ont tragiquement perdu la vie à la suite d’attaques russes mardi. Six personnes ont été tuées à Koupiansk (à l’est du pays), deux à Kherson (au sud) et une à Lviv (à l’ouest). À Koupiansk, le gouverneur Oleg Synegoubov a signalé que le nombre de victimes avait augmenté pour atteindre six, comprenant quatre hommes et deux femmes. Ces pertes tragiques sont survenues à la suite d’une attaque à l’aide d’une "bombe aérienne guidée". Les équipes de secours poursuivent leurs efforts sur le site, suggérant que le bilan pourrait malheureusement s’alourdir.

À Kherson, une attaque aérienne russe a visé un trolleybus le matin, entraînant la mort d’un policier qui se trouvait à proximité et blessant deux passagers. Roman Mrotchko, le chef de l’administration militaire de cette grande ville du sud, a annoncé cette tragédie. Malheureusement, l’un des blessés, âgé de 57 ans, a succombé à ses blessures quelques heures plus tard. Dans la région occidentale de Lviv, située à près de 1 000 kilomètres de la ligne de front, le gouverneur de la région a également fait part d’un décès survenu lors d’une attaque nocturne de drones russes.

Cette situation souligne la tragédie constante que vivent les civils en Ukraine en raison des hostilités en cours.