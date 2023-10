Patrick Bruel, Elie Semoun, Joann Sfar… plusieurs célébrités internationales ont réagi après les attaques meurtrières du Hamas contre Israël.

Les artistes réagissent

Au lendemain de l’offensive terroriste du Hamas contre Israël samedi 7 octobre, plusieurs personnalités françaises ou américaines ont adressé leur soutien aux victimes. A noter que ce conflit a fait au moins 1 100 morts et des milliers de blessés des deux côtés.

Les célébrités ont témoigné de leur effroi devant ces attaques meurtrières, rapporte BFMTV. Sur Instagram, Patrick Bruel a écrit en story "Horrifié par ces images de terreur et de haine aveugle". "Soutien aux civils israéliens confrontés à la violence terroriste", a-t-il posté en citant Albert Camus : "Le terrorisme n’est pas une résistance, c’est une barbarie".

Gad Elmaleh, Elie Semoun, Joann Sfar

L’humoriste Gad Elmaleh a également réagi dans une story sur Instagram "Tristesse et consternation. Il s’agit de terrorisme et de barbarie !", a-t-il dénoncé. "Ça ne s’arrête jamais, c’est infernal", a déploré de son côté l’acteur et comédien Elie Semoun.

Pour le dessinateur de bandes dessinées Joann Sfar, "celles et ceux qui depuis des années ouvrent les bras au Hamas et à ses alliés sont les ennemis déclarés de la Palestine et d’Israël. Ils ont sur les mains le sang des pogroms de ce matin". "Les universitaires et politiciens qui accueillent à bras ouverts le terrorisme sont acteurs du massacre. Et ça rapporte des voix ?", a poursuivi l’auteur du Chat du rabbin.

Les stars américaines dénoncent ces attaques

Aux Etats-Unis, Jamie Lee Curtis a publié un drapeau israélien sur son compte Instagram. Elle a également relayé un communiqué de l’Anti-defamation league, une organisation de lutte contre l’antisémitisme. Cette dernière a également mentionné "le droit indiscutable d’Israël de se défendre". L’actrice a également diffusé une vidéo, présentée comme les images de l’enlèvement d’une jeune femme israélienne.

"Je soutiens Israël, et vous devriez aussi. Le monde ne peut pas se contenter de regarder de loin tandis que ces horribles actes de terrorisme se produisent !", a de son côté lancé l’actrice israélo-américaine Gal Gadot sur Instagram.

