Après l’attaque d’ampleur du Hamas, l’armée israélienne a riposté avec plusieurs frappes aériennes sur Gaza. Lundi 9 octobre, le Hamas a menacé de tuer des otages israéliens en réaction aux raids israéliens sur l’enclave palestinienne.

Une centaine d’otages israéliens aux mains du Hamas

Les combats entre l’Israël et le Hamas se poursuivent. Lundi soir, le bureau de presse du gouvernement israélien a fait état de plus de 800 morts, plus de 2 600 blessés et environ 150 personnes enlevées par le Hamas. De leur côté, les autorités palestiniennes ont annoncé 687 morts lors des bombardements israéliens sur la bande de Gaza, et plus de 3 700 blessés.

En riposte à l’attaque d’ampleur du Hamas, l’armée israélienne a mené des frappes aériennes, détruisant des bâtiments présentés comme des "centres de commandement" du mouvement islamiste à Gaza. Elle a, par ailleurs, bombardé un village du sud du Liban et tué des hommes armés qui tentaient de s’infiltrer en Israël.

Le Hamas menace d’exécuter ces otages en réaction aux frappes israéliennes

Le ministre israélien des Affaires étrangères a confirmé que plus d’une centaine d’otages ont été pris à Gaza. C’est du jamais vu dans l’histoire du pays. L’armée israélienne a affirmé avoir les détails sur ces otages et en avoir informé jusqu’à une trentaine de familles.



Lundi soir, le Hamas a menacé de tuer des otages israéliens à Gaza en réaction aux raids sur l’enclave palestinienne. "Chaque fois que notre peuple sera pris pour cible sans avertissement, cela entraînera l’exécution d’un des otages civils", a déclaré la branche armée du mouvement islamiste. "L’ennemi ne comprend pas le langage humanitaire et éthique, donc nous allons leur parler un langage qu’ils comprennent", selon le communiqué.



