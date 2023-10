Après l’offensive inattendue du Hamas sur plusieurs fronts, l’Israël s’est déclaré "en guerre" en lançant des frappes dévastatrices. Plusieurs tours à Gaza ont été détruites.

Plus de 200 morts côté israélien

Dans la matinée du samedi 7 octobre, la branche armée du Hamas a lancé une offensive surprise contre Israël, tirant plusieurs centaines de roquettes depuis la bande de Gaza. Les attaques ont fait plus de 200 morts et plus d’un millier de blessés, selon l’armée israélienne, qui accuse les militants du mouvement islamiste au pouvoir à Gaza de crimes contre les civils. Elle a affirmé que les terroristes avaient perpétré des actes de violence en pénétrant dans des habitations, entraînant des massacres de civils.

La riposte d’Israël

En réponse, l’armée israélienne a ciblé des immeubles au cœur de la ville de Gaza. Des frappes aériennes ont détruit la "tour Palestine" située dans le quartier Al-Rinal. Les immeubles, qui comptaient plus de dix étages, ont été successivement réduits en ruines par des explosions dévastatrices. Plusieurs bâtiments se sont effondrés, plongeant la zone dans un épais nuage de fumée noire qui s’est élevé sur des centaines de mètres de hauteur.

