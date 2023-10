Une offensive surprise contre Israël a été lancée samedi 7 octobre depuis la bande de Gaza. Au moins 700 personnes ont perdu la vie en moins de 48 heures, selon l’armée israélienne.

Nouveau bilan

L’armée israélienne a publié un nouveau bilan des attaques du Hamas qui ont débuté samedi 7 octobre matin contre l’Etat hébreu.

Sur son compte officiel X, elle a indiqué que plus de 700 personnes ont trouvé la mort et 2 150 Israéliens sont blessés. La chaîne BFMTV rapporte que des combats sont toujours en cours lundi matin, entre des militants du Hamas et les forces israéliennes.

Israël déclare la guerre

Israël a été bouleversé par l’offensive la plus meurtrière sur son territoire depuis sa création et a officiellement déclaré la guerre au Hamas dimanche. Des dizaines de milliers de soldats ont été mobilisés pour reprendre le contrôle total des régions désertiques près de la bande de Gaza. D’autres objectifs ont été également mentionnés : sauver les otages israéliens qui s’y trouveraient encore et évacuer l’ensemble des habitants de la région d’ici à lundi matin.

Les forces israéliennes ont continué de traquer les membres du Hamas dans le sud d’Israël et ont poursuivi leurs frappes aériennes contre des cibles à Gaza.

