À Hanoï, à la suite du sommet du G20 en Inde, le président Joe Biden a été interrogé par des journalistes sur diverses questions internationales. Toutefois, avant de commencer à répondre, il a donné l’impression d’être désorienté, ce qui a été manifesté par ses propos au moment de prendre la parole : "on est le soir, n’est-ce pas ?".

Pendant une discussion sur le changement climatique, le président Joe Biden a fait référence à un film impliquant John Wayne, ce qui a clairement suscité des inquiétudes au sein de l’équipe de la Maison-Blanche. Par conséquent, ils ont pris la décision de mettre un terme aux questions des journalistes en raison des remarques peu cohérentes du démocrate de 80 ans.

"Vous savez, c’est… et l’un… l’un d’eux est… il y a… il y a un film sur John Wayne. C’est un éclaireur indien. Et ils essaient de ramener les… je pense que c’était les Apaches… une… une des grandes tribus d’Amérique dans la réserve", a notamment bafouillé le président américain, note Le Huffington Post Français. "Et l’éclaireur indien… l’Indien regarde John Wayne, désigne le soldat de l’Union et dit : ’C’est un soldat poney menteur à tête de chien’", a-t-il continué en concluant : "eh bien, il y a beaucoup de soldats poneys menteurs à tête de chien sur le réchauffement climatique".

Lors d’une autre question, le chef d’État a d’abord qualifié le Vietnam de "pays du tiers-monde", avant de corriger sa déclaration en le qualifiant de "pays de l’hémisphère sud". Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison-Blanche, est alors intervenue pour mettre fin au point de presse. "Je ne sais pas ce qu’il en est pour vous, mais moi je vais aller me coucher", a terminé Joe Biden.

