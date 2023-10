Alors que Rabat a refusé l’aide proposée par la France après le séisme, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin estime que « le Maroc est capable de répondre à ce genre de difficultés tout seul ».

"La France sera là"

Plus de 2 100 personnes sont décédées après le puissant séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi. Plusieurs pays ont proposé de l’aide à Rabat après cette tragédie, mais les autorités marocaines n’ont accepté que celle provenant de quatre états. Et la France n’y figure pas. Après ce refus, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a réagi ce lundi matin en assurant que la France se tient à la disposition du Maroc. "Et s’il pense qu’une aide internationale peut être au rendez-vous, la France sera là. (…) Mais je sais que le Maroc est capable de répondre à ce genre de difficultés tout seul", a indiqué le locataire de la place Beauvau. Ce dernier n’a pas manqué de rappeler que "le Maroc et la France sont deux pays frères".

Lors de son intervention, Gérald Darmanin a écarté toute complication dans les relations entre Rabat et Paris, soulignant que la tragédie qui sévit dans le sud du Maroc affecte tous les Français. Il a affirmé que la France était prête à apporter son soutien aux amis marocains, exprimant sa solidarité. Par ailleurs, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a annoncé le déblocage d’une aide de 5 millions d’euros pour les ONG présentes au Maroc. Elle a précisé que, jusqu’à présent, le Maroc n’avait pas officiellement rejeté l’aide française, et qu’aucun refus n’avait été exprimé. Selon elle, le Maroc demande l’aide dont il a besoin en fonction de l’évolution de la situation, et il est souverain dans ses choix. Elle a appelé à éviter toute controverse inutile à ce sujet.

