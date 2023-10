Arnaud Fraisse, président de l’ONG Secouristes sans frontières, a assuré que ses équipes sur place n’ont "toujours pas" reçu l’accord du gouvernement marocain pour intervenir après ce séisme meurtrier.

Aucun accord du gouvernement

Le dernier bilan du séisme au Maroc fait état de plus de 2 000 morts. Malgré la gravité de la situation dans le pays, l’ONG française Secouristes sans frontières n’a pas été autorisée à intervenir, rapporte BFMTV.

Le président de l’association, Arnaud Fraisse, a affirmé dimanche 10 septembre que ses équipes sur place n’ont "toujours pas" reçu l’accord du gouvernement marocain pour intervenir. "Normalement, on aurait voulu prendre un avion qui décolle dans une minute à Orly. Malheureusement, on n’a toujours pas eu l’accord du gouvernement marocain", a-t-il déploré sur France Inter.

Qatar, Tunisie, Espagne

Selon ce responsable, le gouvernement marocain a complètement bloqué toutes les équipes de secours actuellement, "sauf une, celle du Qatar, qui a été autorisée à atterrir chez eux". Ainsi, les Qataris arrivent avec 87 personnes et 5 chiens de recherche.

"Et nous ne comprenons pas cette situation de blocage de la part du gouvernement", a-t-il renchéri. Contacté par la presse française, Arnaud Fraisse a indiqué que la situation semble évoluer puisque la Tunisie est aussi autorisée à "intervenir", selon lui. L’Espagne a également annoncé ce dimanche avoir reçu une demande d’aide officielle de Rabat pour porter assistance à son voisin.

