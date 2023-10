D’après le ministère français des Affaires étrangères, 4 Français ont été tués et 15 autres ont été blessés dans le puissant séisme survenu au Maroc dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre.

Nouveau bilan provisoire

Le puissant séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi a fait 2122 morts et 2421 blessés. Tel est le nouveau bilan provisoire communiqué dimanche par le ministère de l’Intérieur. Parmi eux figurent quatre Français tués et 15 autres blessés, a indiqué dimanche le ministère français des Affaires étrangères. "Nous déplorons le décès de trois autres ressortissants français à proximité de Marrakech, ce qui porte le bilan, à ce stade, à quatre victimes françaises. Quinze ressortissants français blessés ont été identifiés", a déclaré le Quai d’Orsay dans une courte déclaration écrite relayée par RTL.

Poursuite des recherches

A l’heure actuelle, les recherches se poursuivent, mobilisant secouristes, volontaires et membres des forces armées. Les opérations pour retrouver des survivants et extraire des corps des décombres se concentrent surtout dans des villages de la province d’Al-Haouz, épicentre du séisme au sud de la cité touristique de Marrakech, dans le centre du royaume, rapporte BFMTV. De son côté, la télévision publique a affirmé que "plus de 18.000 familles ont été affectées" par le séisme dans la province d’Al-Haouz, où plus de 50% des victimes (1351) ont été dénombrés. Les autorités ont installé des tentes dans plusieurs villages pour abriter ces familles.

Le séisme qui a secoué le Maroc, vendredi tard le soir, a été de magnitude 7 selon le Centre marocain pour la recherche scientifique et technique (6,8 selon le service sismologique américain). Il s’agit du plus puissant mesuré dans le pays.