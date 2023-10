Le cabinet royal marocain a émis un communiqué jeudi 14 septembre, exposant en détail les mesures prises en urgence par le roi Mohammed VI suite au séisme survenu au Maroc durant la nuit du 8 au 9 septembre.

Les secousses ont provoqué des dommages à environ 50 000 bâtiments, entraînant un bilan officiel de près de 3 000 décès et plus de 5 000 blessés. Le nombre final de personnes se retrouvant sans abri à cause du séisme reste indéterminé, mais les résidents marocains touchés seront temporairement relogés "dans des structures conçues pour résister au froid et aux intempéries", explique le cabinet royal. Comme le relaient les médias français comme France Info, "des sites d’accueil" seront aussi "aménagés avec toutes les commodités nécessaires" afin de les accueillir.

Le premier élément du plan de réinstallation comprend également une référence à une assistance immédiate d’une valeur de 2 750 euros destinée aux ménages touchés. Selon les informations fournies par le cabinet royal, une somme d’environ 12 800 euros sera allouée pour la reconstruction complète des logements gravement endommagés, tandis que près de 7 300 euros seront consacrés à la remise en état des habitations partiellement affectées.

