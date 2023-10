Près de 72 heures après le puissant séisme qui a secoué le Maroc, les secouristes marocains, appuyés par des équipes étrangères ont poursuivi les recherches afin de retrouver d’éventuels survivants et de fournir l’assistance à des centaines de sans-abris.

Bilan revu à la hausse

Les chiffres ne cessent de grimper. D’après un nouveau bilan provisoire du ministère de l’Intérieur, 2682 personnes ont perdu la vie lors du séisme ravageur qui a frappé vendredi une région au sud-ouest de la cité touristique de Marrakech au Maroc. La même source a également fait état lundi de 2562 blessés. Dans un précédent bilan publié plus tôt lundi, les autorités ont annoncé 2681 morts et 2501 blessés. Avec l’aide des équipes étrangères, les secouristes marocains ont travaillé d’arrache-pied lundi pour retrouver d’éventuels survivants et afin de fournir l’assistance à des centaines de sans-abris, rapporte BFMTV.

Des indemnités pour ceux qui ont perdu leurs logements

Le violent séisme est le plus meurtrier enregistré au Maroc depuis plus de soixante ans. Le tremblement de terre a dévasté vendredi soir des villages entiers dans une région située au sud-ouest de la cité touristique de Marrakech (centre). L’épicentre de la secousse se trouvait dans une zone montagneuse du haut-Atlas, où les secours ont du mal à atteindre les villages sinistrés à cause des éboulements. Des hélicoptères effectuent des aller-retours pour acheminer des vivres aux survivants dans les petites bourgades enclavées.

Face à l’urgence de la situation, une réunion consacrée notamment à la reconstruction des logements détruits dans les zones sinistrées s’est tenue lundi et a été présidée par le chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch. "Les citoyens qui ont perdu leurs logements recevront des indemnités (...) une offre claire sera annoncée prochainement", a-t-il déclaré. Des solutions sont actuellement envisagées pour les personnes sans abri, a-t-il noté.

