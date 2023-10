Outre l’ONU, les Etats-Unis, l’Union européenne et de nombreux pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord se sont engagés à apporter de l’aide à la Libye après les inondations qui ont fait des milliers de morts dans le pays.

Près de 884 000 personnes ont besoin d’une aide urgente

Face à l’urgence de la situation, les Nations unies ont lancé le jeudi 14 septembre un premier appel de fonds de plus de 71 millions de dollars afin de fournir une assistance immédiate aux quelque 250 000 personnes les plus durement touchées par les inondations tragiques en Libye. Le Bureau de coordination humanitaire de l’ONU (Ocha) estime que près de 884 000 personnes ont un besoin urgent d’aide. Il est à noter que cet appel sera sujet à des mises à jour dès que de nouvelles informations seront disponibles, selon l’agence de l’ONU en charge des réponses aux urgences humanitaires citée par France Info.

Des dégâts importants

Outre l’ONU, d’autres acteurs internationaux tels que les États-Unis, l’Union européenne, ainsi que de nombreux pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, ont promis d’envoyer des secours. Des équipes de sauvetage étrangères sont déjà mobilisées, s’efforçant de localiser d’éventuels survivants ou victimes. Cependant, l’accès à la zone sinistrée demeure extrêmement difficile en raison de la destruction de routes et de ponts dans la région de Derna. De vastes zones restent privées d’électricité et de communication téléphonique. L’estimation actuelle indique qu’au moins 30 000 personnes se retrouvent sans abri dans l’est du pays, renforçant l’urgence de la réponse humanitaire à cette catastrophe.

