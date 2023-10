Les inondations catastrophiques causées par la tempête Daniel ont laissé la Libye en état de choc. La France a réagi rapidement en apportant un soutien vital au pays.

D’importants dégâts en Libye après le passage de la tempête Daniel

La Libye a été durement touchée par la tempête Daniel. C’est la ville de Derna qui a subi les plus importants dégâts. Les deux barrages du Wadi Derna retenant les eaux traversant la ville ont cédé sous la pression. Cela a provoqué la déferlante de torrents, qui ont détruit des ponts et submergé des quartiers entiers. Les conséquences sont dramatiques. Les routes sont en outre coupées, rendant les opérations de secours extrêmement difficiles, rapportent les médias.

Un bilan déchirant

Les secours ont annoncé mardi un bilan déchirant après les inondations causées par la tempête Daniel. La ville de Derna déplore déjà plus de 2 300 décès, tandis que plus de 5 000 personnes sont toujours portées disparues. Environ 7 000 personnes ont besoin de soins médicaux, selon les informations d’Ousssama Ali, porte-parole du service de secours et des urgences libyen. La situation humanitaire est critique sur le territoire. Les autorités locales et les organisations de secours font face à un défi immense pour répondre aux besoins urgents de la population touchée.

La France s’organise pour aider la Libye

À la suite de cette catastrophe dévastatrice, la France a réagi rapidement en apportant une aide essentielle à la Libye. L’Élysée a annoncé l’envoi d’un hôpital de campagne dans le pays "dans les 24 à 48 heures" . En plus, des "équipes d’urgence de la Sécurité civile" viendront compléter l’effectif, porté à une "cinquantaine de personnels civils et militaires", précise la présidence. Ces équipes médicales seraient en mesure de prendre en charge jusqu’à 500 blessés par jour.



