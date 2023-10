L’ONU, les États-Unis, l’Union européenne ainsi que de nombreux pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord ont déjà fait la promesse d’envoyer de l’aide à la Libye après les inondations meurtrières qui ont frappé le pays.

L’étendue de la catastrophe humanitaire inconnue

La Libye se trouve en situation d’urgence humanitaire après les inondations. Le chef de l’ONU pour les urgences a affirmé vendredi que le pays a un besoin critique de fournitures médicales pour prévenir une possible épidémie de choléra parmi les rescapés. "Les domaines prioritaires sont les abris, la nourriture, les soins médicaux de base en raison de la crainte du choléra et du manque d’eau potable", a énuméré Martin Griffiths lors d’une réunion d’information des Nations unies à Genève. Il a admis que l’étendue exacte de la catastrophe humanitaire qui frappe l’est de la Libye était toujours inconnue. Il est important de coordonner nos efforts avec le gouvernement libyen et les autorités locales de l’est du pays, a-t-il déclaré, ajoutant que "les besoins et le nombre de décès restent incertains".

Mobilisation de la communauté internationale

Tandis que le Croissant-Rouge libyen signale plus de 11 000 décès et autant de disparus, la communauté internationale se mobilise pour aider les sinistrés de la région de Derna, rapporte BFMTV. Cette ville du nord-est dévastée par les eaux à la suite du cyclone Daniel et de la rupture de deux barrages. Un avion français transportant une quarantaine de sauveteurs et plusieurs tonnes de matériel médical, dont un hôpital de campagne, a décollé mercredi de la base militaire d’Istres (Bouches-du-Rhône). Ce dispositif comprend une salle d’opération, un laboratoire, une pharmacie et une salle d’accouchement.

Un pays en crise

Les secours opèrent dans un pays divisé entre deux administrations rivales : l’une à Tripoli, reconnue par l’ONU et dirigée par le Premier ministre Abdelhamid Dbeibah, et l’autre à l’Est, affiliée au puissant maréchal Khalifa Haftar. L’ONU, les États-Unis, l’Union européenne et de nombreux pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord ont également promis d’envoyer de l’aide, et des équipes de secours étrangères sont déjà déployées pour rechercher d’éventuels survivants ou victimes.

> A lire aussi : Libye : l’ONU lance un premier appel de fonds de 71 millions de dollars après les inondations meurtrières dans le pays