Découvrez les conseils essentiels pour prévenir la contamination alimentaire et éviter les dangers liés à une mauvaise conservation des aliments.

Une affection neurologique grave

Le botulisme est une affection neurologique grave causée par la Clostridium botulium, une bactérie qui se développe dans un environnement sans oxygène. Selon Stéphanie Chevalier Lopez, une experte en sécurité alimentaire, les cas de botulisme sont rares en France. Interrogée par Le HuffPost, celle qui a été élue meilleur ouvrier de France en sécurité alimentaire a expliqué que cette affection est principalement associée à une mauvaise stérilisation des conserves et bocaux faits maison. Les aliments sous vide, en conserve ou en bocal sont particulièrement concernés.

Les signes d’alerte

Pour s’assurer de la bonne conservation des aliments, plusieurs signes doivent être pris en compte. Tout d’abord, l’apparence de la conserve ou de l’emballage du produit sous vide est importante. Si le couvercle est bombé, cela indique un problème potentiel à l’intérieur, même si le produit semble visuellement sain. Dans de tels cas, il est fortement déconseillé d’ouvrir le produit et de le consommer s’il ne dégage pas d’odeur désagréable.

L’attention doit également être portée aux aspérités sur les conserves, telles que la rouille ou les endroits abîmés susceptibles d’altérer la stérilisation. Un autre indicateur de contamination est le bruit émis lors de l’ouverture d’une conserve ou d’un bocal. "Si, quand on ouvre une conserve ou un bocal, on entend un ‘psshhht’ comme quand on ouvre une bouteille de coca, il faut en jeter le contenu", a expliqué Stéphanie Chevalier Lopez.

Conseils pour une conservation alimentaire sûre

Pour préserver la santé et éviter diverses bactéries telles que la salmonelle, la listeria ou les staphylocoques dorés, il est essentiel de suivre des pratiques de conservation alimentaire appropriées. D’abord, les produits ouverts doivent être consommés rapidement, généralement dans les trois jours suivant l’ouverture. Le réfrigérateur doit être maintenu entre 0 et 4 degrés Celsius pour prévenir la prolifération de bactéries. Il est également recommandé de nettoyer régulièrement le réfrigérateur, en particulier les poignées. Le lavage des mains avant et après la manipulation de chaque aliment est indispensable pour éviter les contaminations croisées.

