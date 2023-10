Une personne est décédée et sept autres ont été admises en réanimation à Bordeaux ce mardi après avoir présenté des symptômes évocateurs de botulisme alimentaire.

Consommation de sardines en bocal

La maladie est survenue après qu’elles ont mangé dans un restaurant de Bordeaux entre le 4 et le 10 septembre. Selon le dernier bilan sorti par les autorités sanitaires mardi soir, une personne est morte par intoxication alimentaire alors que 8 autres sont hospitalisées, dont 7 en réanimation, en Gironde et en Île-de-France. Ces patients figuraient parmi un ensemble de "10 cas cliniquement évocateurs de botulisme alimentaire", rapporte la Direction générale de la Santé (DGS) citée par BFMTV. "Tous les cas ont consommé des sardines en bocal réalisées par le restaurateur", a ajouté la DGS.

Appel à la vigilance

Les autorités n’écartent pas la survenue d’autres cas, dans les prochains jours, en lien avec cet établissement. Un peu plus tôt dans la journée, l’ARS a lancé un appel à la plus grande vigilance aux établissements de santé compte tenu du temps d’incubation pouvant aller de quelques heures à quelques jours. "Les personnes qui ont fréquenté cet établissement bordelais sont appelées à la plus grande vigilance et à consulter en cas de symptômes", conseillait la DGS dans son communiqué. Le Centre National de Référence du Botulisme procède actuellement à des analyses "pour confirmation biologique du botulisme" dans les cas bordelais.

Une affection rare, mais grave

Le botulisme se développe "dans des aliments conservés n’ayant pas subi de processus poussé de stérilisation : salaisons, charcuteries ou encore conserves d’origine familiale ou artisanale", a déclaré ce mardi matin l’Agence régionale de Santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine. Cette "affection neurlogique rare, mais grave" peut être fatale dans 5 à 10% des cas, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), une agence de l’ONU. Toutefois, la mortalité est particulièrement élevée pour les personnes qui n’ont pas été diagnostiquées rapidement. Elle se manifeste "à des degrés variables" par des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements et des diarrhées. Les patients peuvent également présenter une sécheresse de la bouche accompagnée d’un défaut de déglutition voire d’élocution, ou des symptômes neurologiques comme la paralysie de certains muscles.

