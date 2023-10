Les accidents peuvent survenir à tout moment, et il est essentiel de connaître quelques gestes de premiers secours pour réagir efficacement. Découvrez quatre gestes simples que vous devriez connaître pour protéger votre sécurité et celle de vos proches.

1. La manœuvre d’Heimlich

L’étouffement est l’un des accidents domestiques les plus courants. Lorsqu’une personne s’étouffe, deux situations se présentent : une simple fausse route où la personne tousse, et une situation grave où la personne ne respire plus. Pour cette dernière, la manœuvre d’Heimlich est vitale. Penchez la personne en avant et tapez-lui le dos à cinq reprises maximum, entre les omoplates avec le plat de la main. En cas de non-respiration, placez-vous derrière la victime, entourez sa taille avec vos bras, et effectuez des compressions abdominales. Ne pratiquez cette technique que si la personne ne respire plus et ne l’utilisez pas sur un enfant de moins d’un an.

2. La position latérale de sécurité (PLS)

La PLS est essentielle pour protéger les voies respiratoires d’une personne inconsciente ou évanouie. En premier lieu, allongez la personne sur le dos. Ensuite, pliez le coude du bras le plus éloigné du corps pour caler la main sous sa joue. Relevez sa jambe la plus éloignée pour mettre le pied à plat sur le sol, puis faites-la rouler jusqu’à ce que son genou touche le sol. N’appliquez cette technique que si la victime est inconsciente, mais respire normalement.

3. Le massage cardiaque

Avant tout, contactez les secours. Ensuite, effectuez un massage cardiaque en suivant ces étapes : placez la victime sur le dos, les bras le long du corps et positionnez vos mains au centre de la poitrine nue. Effectuez des compressions régulières, environ deux par seconde, en suivant le rythme de la chanson "Stayin’ Alive" des Bee-Gees, qui correspond au rythme des battements cardiaques.

4. Brûlures : la règle des 3×20

Les brûlures sont également fréquentes. Pour les brûlures légères, appliquez la fameuse règle des 3×20. D’abord, ouvrez le robinet d’eau à 20 degrés. Placez la brûlure à 20 cm du jet d’eau et laissez l’eau couler pendant 20 minutes.

