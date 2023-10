Russell Brand, figure majeure de la comédie au Royaume-Uni, fait face à des allégations de viols et d’agressions sexuelles émanant de quatre jeunes femmes, en marge d’investigations menées conjointement par plusieurs médias. De plus, Scotland Yard a annoncé le lundi 18 septembre qu’une cinquième personne avait contacté les enquêteurs le week-end dernier.

"Les enquêteurs sont en contact avec…"

Au cours du week-end, une enquête conjointe menée par le Sunday Times, The Times et Channel 4 a mis en lumière les témoignages de quatre jeunes femmes accusant l’humoriste et acteur britannique Russell Brand, âgé de 48 ans, de viols, d’agressions sexuelles et de mauvais traitements psychologiques survenus entre 2006 et 2013. Lundi, alors que l’affaire fait l’objet d’une couverture médiatique étendue, incluant certains détails sensibles, les autorités de Scotland Yard ont annoncé qu’elles avaient reçu un signalement la veille, provenant d’une cinquième présumée victime. Il concerne une agression sexuelle qui aurait eu lieu en 2003 dans le quartier branché de Soho.

"Les enquêteurs sont en contact avec la femme concernée", selon un porte-parole de la police locale. "Nous continuons à encourager quiconque pense avoir été victime d’une agression sexuelle, peu importe son ancienneté, à nous contacter", a-t-il souligné, d’après TF1Info. Par ailleurs, il faut savoir que jusqu’à présent, aucune enquête officielle n’a été lancée par les autorités.

Tout le monde le lâche

Ces accusations sont survenues pendant la tournée de l’humoriste avec son spectacle intitulé ’Bipolarisation’, faisant référence aux troubles bipolaires de Russell Brand. Samedi, avant son spectacle à Wembley, l’ex-mari de Katy Perry a révélé sur les réseaux sociaux qu’une enquête imminente le visait, tout en rejetant préventivement les accusations.

Lundi soir, les trois salles de Windsor, Plymouth et Wolverhampton ont annulé ses spectacles à venir, proposant des remboursements aux détenteurs de billets. Son agent a mis fin à leur collaboration dimanche, et son éditeur, Bluebird, a suspendu leurs projets en commun.

