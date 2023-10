Lors de son passage dans l’émission ’Quelle Époque !’ dans la soirée du samedi 16 septembre, Muriel Robin a fait le lien entre le manque d’opportunités dans le monde du cinéma et son orientation sexuelle.

"On n’est pas désirable"

Samedi soir, lors de sa participation à l’émission ’Quelle Époque !’, Muriel Robin a discuté de l’homophobie présente dans l’industrie cinématographique, qu’elle estime avoir entravé sa carrière au cinéma. "Citez-moi au monde un acteur ou une actrice [homosexuel] qui fait une grande carrière", a exprimé l’actrice française. D’après Muriel Robin, les acteurs homosexuels français choisissent de garder le silence de peur de ne plus jamais se voir attribuer de rôles romantiques avec des partenaires féminines.

"La jeune fille colle la photo de l’acteur dans sa chambre, le jeune homme celle de l’actrice. Il y a quelque chose de l’ordre du désir, de sexuel", a-t-elle dit. L’actrice a ajouté dans des propos retranscrits notamment par BFMTV : "si on est homosexuelle, on n’est pas désirable, on n’est pas pénétrable, et quand on n’est pas pénétrable, dans cette société, et dans le cinéma, on ne vaut rien".

En 30 ans de carrière

Muriel Robin a exprimé sa préoccupation envers les jeunes acteurs et actrices âgés de 13 à 17 ans, en suggérant que les réalisateurs et les producteurs devraient leur indiquer qu’il n’est pas nécessaire de poursuivre une carrière dans ce métier, car ils pourraient ne pas avoir d’opportunités cinématographiques.

La star a ajouté qu’elle ne souhaite pas qu’ils traversent les mêmes expériences qu’elle a vécues et a souligné qu’en 30 ans de carrière, elle n’a eu que deux occasions de jouer dans des comédies, ce qui, selon elle, n’est pas un hasard.

